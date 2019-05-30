موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 25 رمضان

المواطن - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الخامس والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:59، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:06؛ بحسب تقويم أم القرى.

وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:38، فيما سيكون عند الساعة 06:42 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:52 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 25 رمضان عند الساعة 07:26، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:15 مساء. أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:28 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:34. المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:12 05:38 12:19 03:34 06:59 08:59 المدينة المنورة 04:04 05:33 12:19 03:42 07:06 09:06 الرياض 03:35 05:04 11:51 03:14 06:38 08:38 بريدة 03:40 05:12 12:02 03:29 06:52 08:52 الدمام 03:16 04:47 11:38 03:05 06:28 08:28 أبها 04:10 05:33 12:08 03:27 06:42 08:42 تبوك 04:03 05:37 12:32 04:04 07:26 09:26 حائل 03:45 05:18 12:11 03:41 07:04 09:04 عرعر 03:35 05:13 12:14 03:52 07:14 09:14 جازان 04:13 05:35 12:08 03:28 06:40 08:40 نجران 04:05 05:28 12:01 03:21 06:34 08:34 الباحة 04:10 05:34 12:12 03:29 06:50 08:50 سكاكا 03:42 05:19 12:17 03:53 07:15 09:15