موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 25 رمضان

المواطن - الرياض
يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الخامس والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:59، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:06؛ بحسب تقويم أم القرى.
وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:38، فيما سيكون عند الساعة 06:42 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:52 في بُريدة.
وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 25 رمضان عند الساعة 07:26، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:15 مساء.
أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:28 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:34.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:12
|05:38
|12:19
|03:34
|06:59
|08:59
|المدينة المنورة
|04:04
|05:33
|12:19
|03:42
|07:06
|09:06
|الرياض
|03:35
|05:04
|11:51
|03:14
|06:38
|08:38
|بريدة
|03:40
|05:12
|12:02
|03:29
|06:52
|08:52
|الدمام
|03:16
|04:47
|11:38
|03:05
|06:28
|08:28
|أبها
|04:10
|05:33
|12:08
|03:27
|06:42
|08:42
|تبوك
|04:03
|05:37
|12:32
|04:04
|07:26
|09:26
|حائل
|03:45
|05:18
|12:11
|03:41
|07:04
|09:04
|عرعر
|03:35
|05:13
|12:14
|03:52
|07:14
|09:14
|جازان
|04:13
|05:35
|12:08
|03:28
|06:40
|08:40
|نجران
|04:05
|05:28
|12:01
|03:21
|06:34
|08:34
|الباحة
|04:10
|05:34
|12:12
|03:29
|06:50
|08:50
|سكاكا
|03:42
|05:19
|12:17
|03:53
|07:15
|09:15