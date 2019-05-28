موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا مباراة آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب باكو الأولمبي في مدينة باكو الأذربيجانية، حيث سيتنافس الفريقان على نيل اللقب الأوروبي لضمان المشاركة في مباراة السوبر الأوروبي.

وكان نادي تشيلسي تأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي بعد إقصائه لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني من الدور نصف النهائي.

أما نادي آرسنال فتأهل إلى المباراة النهائية بعد إقصائه لنادي فالنسيا الإسباني من الدور نصف النهائي.

ودائمًا ما تتمتع مباريات آرسنال وتشيلسي بإثارة لا مثيل؛ كون الفريقين يتنافسان بقوة في الدوري الإنجليزي طوال المواسم الأخيرة.

آرسنال وتشيلسي يُقدمان الإثارة:

ويذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين في الدوري الإنجليزي بموسم 2018- 2019، كان انتهى بفوز تشيلسي بثلاثية مقابل هدفين في ملعب ستامفورد بريدج، بينما انتهى لقاء الدور الثاني بفوز نادي آرسنال بثنائية نظيفة في ملعب الإمارات.

وكان نادي تشيلسي أنهى الدوري في الموسم الماضي محتلًّا المركز الثالث برصيد 72 نقطة، أما نادي آرسنال فاحتل المركز الخامس برصيد سبعين نقطة.

جدير بالذكر أن بعض من التقارير الصحفية الإنجليزية ذكرت أن تشيلسي سيُقيل مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري حتى ولو نجح في حصد لقب الدوري الأوروبي.

ورُشح ساري لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي أو ميلان الإيطالي قبل انطلاق موسم 2019- 2020.