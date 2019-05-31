موعد مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي اليوم ضمن منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وتُقام مباراة الترجي والوداد البيضاوي المغربي، عند الساعة 12 بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت تونس، على ملعب الأوليمبي في رادس.

وكانت مباراة الترجي والوداد البيضاوي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 التي أُقيمت في المغرب، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يُعزز موقف الفريق التونسي قبل مباراة اليوم.

وتقدم الفريق التونسي بهدف عن طريق لاعبه كوليبالي في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول، فيما سجل إبراهيم كومارا هدف التعادل في الدقيقة 79 من أحداث مباراة الترجي والوداد البيضاوي المغربي.

وشهدت مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بسبب قرارات الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إيقافه لمدة 6 أشهر.