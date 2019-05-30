موعد مباراة السعودية ضد بنما

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لمواجهة منتخب بنما غدًا في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والمقامة حاليًا في بولندا.

ويأمل الأخضر تحت قيادة المدرب خالد العطوي في تحقيق نتيجة إيجابية وهي الفوز؛ وذلك من أجل ضمان الصعود لدور ثمن النهائي ضمن قائمة أفضل الثوالث.

موعد المباراة

وستُقام مباراة السعودية وبنما غدًا الجمعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب بيدغوشتش، حيث يسعى الأخضر إلى تقديم أداء فني جيد، وتحقيق الفوز بعد الخسارة في أول جولتين من المنتخب الفرنسي والمنتخب المالي.

وكان الأخضر بدأ مشواره في بطولة كأس العالم للشباب يوم السبت الماضي بالخسارة من المنتخب الفرنسي بثنائية دون رد.

وخسر الأخضر أول أمس الثلاثاء من منتخب مالي بعد مباراة ماراثونية برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وسيقاتل الأخضر لتحقيق الفوز في مباراة بنما الأخيرة، أملًا في التأهل كأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، ولكن عليه انتظار نتائج مواجهات المجموعات الأخرى.

الأخضر بدون رصيد من النقاط

ويتصدّر المنتخب الفرنسي الشاب ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16، يليه مالي برصيد 4 نقاط، ثم بنما بنقطة واحدة، ويتذيل الأخضر الترتيب بدون نقاط.

ويُذكر أن منتخب السعودية المشارك في مونديال الشباب ببولندا، كان تُوج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي على حساب منتخب كوريا الجنوبية.