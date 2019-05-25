موعد مباراة السعودية وفرنسا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم لخوض مواجهة قوية ضد المنتخب الفرنسي اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والمُقام حاليًا في بولندا.

وستنطلق مباراة السعودية وفرنسا على ملعب غدينيا في الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات، حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويريد المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب خالد العطوي تغيير الصورة تمامًا ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستوى فني جيد بعد النتائج السلبية التي قدمها الأخضر في 11 مباراة ودية.

وذا نجح الأخضر في تحقيق التعادل أو خطف الفوز من أنياب المنتخب الفرنسي، فسيعزز الأخضر من فرصه للفوز في آخر جولتين وضمان التأهل بشكل مريح لدور ثمن النهائي.

وكان الأخضر نجح فقط في الفوز في ثلاث مباريات ودية ضد كل من “منتخب سلوفينيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا”، وخسر الأخضر في سبع مباريات، وتعادل في مباراة واحدة أمام المنتخب المكسيكي.

وسيعتمد المنتخب السعودي على اللحظات الإيجابية والتي عاشها بعد التتويج ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

وسيدخل اللاعب تركي العمار لاعب نادي الشباب مونديال بولندا أملًا في التألق وتقديم مستوى فني مميز والعمل على إحراز 11 هدفًا في نسخة واحدة والسير على خطى النجم الأرجنتيني السابق سافيولا، أو الاقتراب من رقمه.

ونجح تركي العمار في تسجيل 4 أهداف خلال منافسات بطولة كأس آسيا 2018، وصنع 9 فرص محققة للتسجيل، ليكون من هدافي المسابقة القارية، ليعبر عن رغبته بمواصلة التهديف في المونديال والوصول إلى أدوار متقدمة.