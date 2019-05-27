موعد مباراة السعودية ومالي

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي غدًا لمواجهة المنتخب المالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والمُقامة حاليًا في بولندا.

اللعب من أجل الفوز

ويسعى المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب خالد العطوي إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على حظوظه في الصعود لدور الستة عشر.

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب مالي في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب غدينيا.

وكان المنتخب السعودي تحت 20 عامًا افتتح مشواره في بطولة كأس العالم في بولندا بالخسارة في مباراة السعودية وفرنسا بثنائية دون رد.

وتحدث المدرب خالد العطوي للمدير الفني للأخضر عقب نهاية مباراة السعودية وفرنسا عن مدى رضاه التام على أداء لاعبي المنتخب السعودي خلال مباراة السعودية وفرنسا، مبديًا حزنه في الوقت ذاته على الخسارة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة بدون أي رصيد من النقاط بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي وتعادل المنتخب المالي مع نظيره البنمي أول أمس السبت بهدف لكل منتخب.

ويختتم المنتخب السعودي مرحلة دور المجموعات بمواجهة منتخب بنما يوم الجمعة المقبل الموافق الـ31 من مايو على ملعب بيدغوشتش، حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الأخضر تحت 19 عامًا تُوج ببطولة كأس أمم آسيا في شهر نوفمبر الماضي بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف.