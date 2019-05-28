موعد مباراة النصر ضد ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، غدًا الأربعاء، في الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستنطلق مباراة النصر وذوب آهن في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب حمد الكبير في قطر، حيث سيكون النصر في ضيافة فريق ذوب آهن صاحب اللقاء.

ويسعى نادي النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ وذلك من أجل صدارة المجموعة الأولى وإنهاء مرحلة دور المجموعات في الصدارة.

النصر يقاتل للصدارة:

ويذكر أن نادي النصر يحتل حاليًّا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن نادي ذوب آهن صاحب المركز الأول.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصلت إلى قطر اليوم؛ وذلك استعدادًا لخوض التدريبات مساء اليوم، ثم مواجهة فريق ذوب آهن غدًا.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة النصر وذوب آهن يوم الثلاثاء الماضي في البطولة الآسيوية، لكن الاتحاد الآسيوي أجل المباراة بعد تقديم نادي ذوب آهن طلب نقلها من العراق إلى قطر.

ويدخل نادي النصر المباراة بروح معنوية مرتفعة، وذلك بعد الفوز بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويتمنى النصر الاستمرار في المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا أملًا في الفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.