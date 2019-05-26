نائب أمير الجوف يوجه بإنهاء طريق الملك سعود خلال 3 أشهر

نائب أمير الجوف يوجه بإنهاء طريق الملك سعود خلال 3 أشهر

2019/05/26
الساعة 6:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، بإنهاء إجراءات استكمال طريق الملك سعود بمدينة سكاكا .
جاء ذلك عقب اجتماع سموه بأمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، حيث أكد  على أمانة المنطقة فتح الطريق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اليوم.
ولفت  إلى أن طريق الملك سعود يعتبر من الطرق الهامة بمدينة سكاكا ، حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب .



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