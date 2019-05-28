نائب أمير مكة المكرمة يزور مفتي المملكة في منزله

نائب أمير مكة المكرمة يزور مفتي المملكة في منزله

2019/05/28
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وذلك بمنزله في مكة المكرمة.



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