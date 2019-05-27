ناظر يدشن مجلس جمهور الاتحاد في الطائف

المواطن - مروة نبيل

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع في مقر النادي، مساء يوم الاثنين، مجلس جمهور العميد في محافظة الطائف.

ورحب لؤي ناظر بتواجدهم في نادي الاتحاد، مُثمنًا دورهم الريادي الذي يقدمونه في خدمة العميد وجماهيره بما يسهم في تحقيق تطلعات جماهيره الوفية.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من اللقاء، مُشيرًا إلى أن رئيس النادي يُدشن مجلس جمهور الاتحاد بالطائف.

وحرص مجلس جمهور نادي الاتحاد في الطائف على التقاط الصور التذكارية مع رئيس مجلس الإدارة لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع.