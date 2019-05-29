نتيجة إيجابية وحلم لم يتحقق في مباراة ذوب آهن ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بالأمس، وذلك بعد التعادل السلبي في مباراة ذوب آهن ضد النصر التي أُقيمت في قطر.

وكانت الجماهير النصراوية أعربت عن تمنياتها في تحقيق الفوز لفريقها في مباراة ذوب آهن ضد النصر، من أجل التأهل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة الأولى.

اختفاء الأنياب الهجومية:

لم تظهر الأنياب الهجومية الحقيقية لـ النصر طوال الـ90 دقيقة من مباراة ذوب آهن ضد النصر، حيث لم يتمكن بطل الدوري السعودي للمحترفين من هز الشباك في الشوط الأول أو في الشوط الثاني.

وانتهت مباراة ذوب آهن ضد النصر بالتعادل السلبي، ليتأهل العالمي إلى دور الستة عشر كوصيف عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، أما نادي ذوب آهن فتأهل متصدرًا للمجموعة برصيد 12 نقطة.

بالطبع التعادل السلبي في مباراة ذوب آهن ضد النصر، نتيجة إيجابية للتشكيلة النصراوية والتي بدأت اللقاء، حيث غاب العديد من النجوم الكبار عن مباراة ذوب آهن ضد النصر، مثل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وجاء تشكيل العالمي لـ مباراة ذوب آهن ضد النصر مكونًا من:

في حراسة المرمى: زيد البواردي.

في خط الدفاع: عمر هوساوي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، فهد الجميعة، حمد آل منصور، يحيى الشهري.

في خط الهجوم: عبدالله آل سالم، عبدالرحمن الدوسري.

وكان من المقرر إقامة مباراة ذوب آهن ضد النصر يوم 21 مايو الجاري في العراق، لكن اللقاء تم تأجيله بطلب من نادي ذوب أهن، حيث نُقلت المباراة من العراق إلى قطر بعد طلب النادي الإيراني.

يذكر أن مباراة ذوب آهن ضد النصر في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات، كانت انتهت بفوز ذوب آهن بثلاثية مقابل هدفين في الإمارات.