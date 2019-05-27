نجم توتنهام يُهدد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

أكّد اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومنتخب إنجلترا أنه جاهز ومستعدّ للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق ليفربول الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ونقلت صحيفة التليجراف الإنجليزية تصريحات هاري كين والذي قال: أنا بخير وأشعر بحالة إيجابية للغاية، وأنا عُدت للفريق وأتدرب بشكل جيد وخضت التدريبات كاملة.

وأضاف هاري كين: بالطبع أتمنى المشاركة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن القرار يعود للمدرب ماوريسيو بوتشيتينيو في نهاية الأمر.

وستُقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في مدينة مدريد الإسبانية يوم السبت المقبل.

وكان نادي توتنهام تأهل للمرة الأولى لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بعد إقصاء نادي أياكس أمستردام في دور نصف النهائي.

أما نادي ليفربول فكان تأهل للدور النهائي في بطولة دوري الأبطال بعد الفوز على نادي برشلونة الإسباني برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي دور الأربعة.