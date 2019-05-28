ندى بسيوني تسقط في فخ رامز جلال وهكذا سخر منها!

المواطن - متابعة

سقطت الفنانة ندى بسيوني اليوم الثلاثاء، في فخ الحلقة 23 من برنامج رامز في الشلال الذي يقدمه الإعلامي رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

وعقب استقبال الفنانة ندى بسيوني ونزولها من المروحية التي تُقلها لمكان تصوير المقلب، سخر رامز جلال منها عندما قالت “انتظروني بشكل جديد”، قائلًا: “إنتي داخلة تعملي عملية تجميل ولا إيه.. دا إحنا كنا فاكرينك عبدالحميد بسيوني”.

وعند مداعبة ندى بسيوني للفيل، في إحدى فقرات المقلب، قال لها: “إنتي مربية واحد عندك في البيت ولا إيه”.

وزاد رامز جلال في سخريته من ندى بسيوني وقال إنها كانت مدرسته في معهد السينما وأن مَن علمه حرفًا صنع فيه مقلبًا.