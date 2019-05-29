نظام كرونوس يرصد البروق الكثيفة من الباحة حتى المدينة المنورة

المواطن - الباحة

رصد نظام كرونوس البروق الكثيفة والتي تمتد حاليًا من منطقة الباحة حتى منطقة المدينة المنورة بحسب مركز طقس العرب – خرائط بدر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والمندق، والحجرة، وقلوة، وبني حسن، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم، تنبيهًا عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، محافظة وادي الفرع، محافظة بدر، محافظة العيص، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.