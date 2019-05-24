هجوم الأهلي يُحطم التوقعات
في الدوري هذا الموسم

هجوم الأهلي يُحطم التوقعات

2019/05/24
الساعة 2:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قدّم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، خاصة على الصعيد الهجومي.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأداء الهجومي للنادي الأهلي في الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أنه فاق التوقعات بالغزارة التهديفية.

وأضافت أن النادي الأهلي سجل 10 أهداف أكثر مما كان مرجحًا له حسب طبيعة فرصه في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان متوقعًا أن يُسجل 57.1 هدفًا، فيما نجح الراقي في إحراز 68 هدفًا، وهو أكبر فارق بين الفرق في 2018/2019.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الدوري هذا الموسم، وهو في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، ليضمن المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.



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