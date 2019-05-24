هداف نجران في النصر

المواطن - مروة نبيل

بدأ مسؤولو نادي النصر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم مبكرًا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث نجح في ضم هداف فريق نجران.

وأعلن الإعلامي الرياضي خضير البراق عن تعاقد نادي النصر رسميًا مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران صالح آل عباس كلاعب هاوٍ، ليُمثل العالمي في الموسم المقبل.

ونشر البراق صورة لهداف نجران عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “صالح هو ثالث هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وأول الهدافين السعوديين برصيد ١٧ هدفًا”.

وتابع الإعلامي الرياضي تغريدته قائلًا: “وكان صالح قد وقع مع نجران في شهر ٨ من عام ٢٠١٧.. تستاهل يا صالح اللاعب مكسب إن أعطي الفرصة”.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر نجح في حسم صفقة هداف نجران صالح آل عباس لصالحه مقابل 5 ملايين ريال، بعد منافسة قوية من ناديي الاتحاد والشباب.

وتسعى الإدارة النصراوية للتعاقد مع اللاعبين المحليين البارزين، بالإضافة إلى ضم محترفين على مستوى عالٍ، أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية الموسم المقبل.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.