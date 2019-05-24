هل يتم استبعاد فهد اللهيب من انتخابات اتحاد الكرة؟

المواطن - مروة نبيل

تقدم فهد اللهيب رسميًا بأوراق ترشحه على منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن هناك أكثر من سبب قد يؤدي إلى استبعاده من سباق الانتخابات.

قائمة فهد اللهيب قد تطيح به

ولم يلتزم فهد اللهيب بالشرط الخامس الخاص بتزويد لجنة الانتخابات بقائمته الانتخابية، حيث إنه لم يرفقها في ورقة الترشح، الأمر الذي سيؤدي إلى استبعاده نهائيًا، يوم 8 يونيو المقبل، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وأضافت “الشرق الأوسط”: “ورقة الترشيح الصادرة من نادي الشعلة عضو الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يكن بها ترشيح القائمة، وتم اختصارها بترشيح فهد اللهيب فقط دون الكشف عن قائمته”.

الظهور الإعلامي يُهدد فهد اللهيب

وبعد إعلان فهد اللهيب الترشح على منصب رئيس اتحاد القدم، قام بمداخلة تلفزيونية على قناة 24 الرياضية، ليؤكد الصحافي الرياضي محمد سعدالله أن الظهور الإعلامي قد يُطيح به من الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد سعدالله عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتوقع سيتم استبعاد المرشح لرئاسة اتحاد القدم الأستاذ فهد اللهيب بسبب التصريحات الإعلامية قبل إعلان القوائم النهائية وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني للانتخابات”.

فهد اللهيب يُنافس المسحل

وتقدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، وفهد اللهيب بأوراق الترشح رسميًا على منصب الرئاسة، وستقوم لجنة الانتخابات بفحص أوراق المرشحين وقوائمهما قبل الإعلان المبدئي للمرشحين، ثم تلقي الطعون والتظلمات.