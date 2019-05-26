هل يتوقف دعم حساب المواطن بعد تغيير الآيبان البنكي؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة وشروط تغيير الآيبان البنكي، موضحًا ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت خدمة العملاء ردًّا على مواطن يرغب في تغيير الآيبان بالقول: بإمكانك تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطًًا باسم مقدم الطلب.

وأوضح حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًّا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

ولفت إلى أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 مايو سيتم التحقق منه ضمن دورة شهر يوليو.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.