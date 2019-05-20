هل يجب إضافة ريع البيت الوقفي إلى حساب المواطن ؟ البرنامج يرد

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل، حتى لو كانت من ريع العقارات الموقوفة للأعمال الخيرية.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا جاء فيه: عندي بيت خصصته كوقف لرجل متوفى هل يوثر على الاستحقاق؟

وردت خدمة العملاء بالقول: في حال كان العقار باسمك لابد من الإفصاح عن الدخل ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يطابق هذه البيانات مع الجهات الرسمية.

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، أنه سيتم صرف مخصص الدعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).