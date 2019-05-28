هل يحق خصم متعثرات بطاقه الفيزا من حساب المواطن ؟

المواطن - سعد البحيري

جدد حساب المواطن التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع أي مبالغ من الدعم المخصص للمستفيدين أو الحجز عليه.

وقالت خدمة العملاء في البرنامج ردًّا على سؤال في هذا الشأن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى.

وتابع حساب المواطن أنه في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).

وكانت مؤسسة النقد شددت على عدم أحقية البنوك في استقطاع دعم حساب المواطن أو تحصيل أي متأخرات منه، ودعت المتضررين إلى مراجعة البنوك لحل المشكلة قبل التصعيد إليها عبر خدمة ساما تهتم.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.