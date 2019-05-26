هل ينتقل دجانيني إلى الدوري الإنجليزي؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن دجانيني تافاريس تلقى أكثر من عرض للعب في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسم الجديد، بجانب رغبة فريق مكسيكي في التعاقد معه.

وأكدت صحيفة”vamoscruzazul.bolavip” المكسيكية، أن نادي كروز أزول الذي يُنافس في الدوري المكسيكي الممتاز، يرغب في ضم دجانيني خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين النادي الأهلي، ولكن الصراع مع أندية البريميرليج يُصعب مهمته.

وأوضحت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن ثلاثي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وولفرهامبتون، ويست هام يونايتد وإيفرتون يرغبون في التعاقد مع دجانيني بعد تألقه مع النادي الأهلي وتسجيله 24 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم.

أكدت صحيفة “LA VERDAD” المكسيكية، يوم الأحد، أن محترف الأهلي دجانيني تافاريز لديه عروض احتراف جدية من جانب فرق الدوري الإنجليزي، مع رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه خلال الصيف الجاري.

ولعب دجانيني تافاريس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس المكسيكي، وحصل معه على لقب الدوري مرتين، بجانب تحقيق لقب الكأس.