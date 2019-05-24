هل ينتقل نيكولاس ميليسي إلى نادي الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الظفرة الإماراتي حقيقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب نادي الظفرة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله بخصوص توقيع لاعب الفريق الأول نيكولاس ميليسي لأي نادي آخر، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى تاريخ 2021/5/30 .. لذا لزم التنويه”.

وأكّدت تقارير صحافية أن الأوروغوياني نيكولاس ميليسي وقّع على عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ظل رغبة العميد بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

ولعب ميليسي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتُوج معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك وكأس السوبر، وساهم في وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ولكنه خسر أمام أوروا الياباني.

وانضم الأوروغوياني ميليسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي بداية منافسات الموسم الحالي بعقد يمتد إلى 3 سنوات.