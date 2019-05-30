هيئة الرياضة تدعم أندية الأولى والثانية بـ64 مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

أودعت الهيئة العامة للرياضة 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية، بمقدار مليوني ريال لكل نادٍ من أندية الأولى، ومليون ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الثانية.

وقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام لكافة أندية الوطن بمختلف درجاتها، ما سيسهم في وفائها بالتزاماتها.

وقال الفيصل في تصريحه الذي نقله حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”: “إن هذا الدعم يُمثل تأكيدًا للرعاية التي توليها القيادة للقطاع الرياضي، وهنا يتجلى أهمية دور الأندية ومجالس إدارتها في العمل على ترجمة هذا الدعم لبرامج نوعية تُحقق الأهداف المرجوة منها”.