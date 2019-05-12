واتساب يودع هواتف آيفون في هذا الموعد

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب التوسع في حملته التي تهدف لإنهاء تدعيم منصته في عدد من الأجهزة ونسخ أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية، والتي بدأها بهواتف ويندوز فون.

وحسب ما جاء في موقع “جيدجيت ناو”، فإن تطبيق واتساب سيتوقف أيضًا على عدد من أجهزة آيفون اعتبارًا من 1 فبراير العام المقبل، وذلك ضمن حملته التحديثية المستمرة.

وذكر الموقع أن من بين أجهزة آيفون التي سيتوقف عمل واتساب عليها، هي التي لا تزال تعمل بنظام تشغيل iOS 7 وiOS 6 والجيل الثالث من الهواتف الذكية التي أنتجتها أبل العقد الماضي.

وكانت تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، قد أعلن أنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل “ويندوز” خلال أشهر، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

وقال القائمون على التطبيق المملوك لـ”فيسبوك”، في تحديث نشروه على مدونتهم: إنه “لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج مايكروسوفت بدءًا من ديسمبر المقبل”.