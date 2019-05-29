وجاهة الأمير عبدالله بن بندر تساهم في تنازل العنزي عن قاتل إبنه

المواطن - الرياض

ساهمت وجاهة سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر والساعين من أهل الخير في تنازل المواطن خالد بن محمد الخمعلي العنزي عن القاتل عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة “فارس” .

وقال “العنزي” : تنازلت لوجه الله تعالى ثم تقديراً لوجاهة الأمير عبدالله بن بندر والمشائخ من رجال الدين وشيوخ القبائل الذين سعوا في ذلك.

وأثمرت الشفاعة عن الموافقة على التنازل اليوم الثلاثاء.

وثمّن “العنزي” حرص سمو الأمير على فعل الخير واهتمامه بأبناء الوطن ، مشيراً أن التنازل جاء بفضل الله أولاً ثم شفاعة سموه الكريم ، ورجال الدين وشيوخ القبائل.