وزارة الخدمة المدنية تحدد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 1440

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 1440 وذلك في معرض ردّها على عدد من الاستفسارات التي تلقتها من المواطنين موظفي الدولة.

بداية إجازة عيد الفطر 1440

أكّدت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ اعتبارًا من يوم 25 رمضان الجاري؛ أي أن يوم 24 رمضان سيكون آخر دوام لموظفي الدولة.

وتلقّت وزارة الخدمة المدنية استفسارًا من أحد الموظفين جاء فيه: هل إجازة العيد تبدأ بانتهاء دوام 25 الموافق يوم الخميس؟ أم تبدأ بانتهاء دوام 24 الموافق يوم الأربعاء؟

وردّت وزارة الخدمة المدنية بالقول يوم ٢٤ هو آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك ويوم ٢٥ هو بداية الإجازة.

نهاية إجازة عيد الفطر 1440



وأوضحت الخدمة المدنية أن دوام الموظفين بعد عيد الفطر المبارك سيكون في السادس من شهر شوال 1440.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل 57 وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً 145 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7 / 9 / 1440هـ وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح / المرشحة الأنسب، وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.​

ولمعرفة أسماء المرشحين من ( وحول موعد نهاية إجازة عيد الفطر 1440 بالنسبة لموظفي الدولة قالت الخدمة المدنية إن الخامس من شهر شوال المقبل هو آخر يوم في الإجازة.وأوضحت الخدمة المدنية أن دوام الموظفين بعد عيد الفطر المبارك سيكون في السادس من شهر شوال 1440.وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل 57 وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً 145 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7 / 9 / 1440هـ وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح / المرشحة الأنسب، وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.​ولمعرفة أسماء المرشحين من ( هنا ) أما لمعرفة أسماء المرشحات من خلال الرابط التالي ( هنا