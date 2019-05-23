وزارة الدفاع تفتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألّا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.

– ألّا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– ألّا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– ألَا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وأوضحت الوزارة أن بداية التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 رمضان 1440هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي: (هنا)