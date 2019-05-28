وزير التعليم بعد قفزة المملكة 13 مرتبة بالتنافسية العالمية: وطن طموح وخطواتنا واثقة

المواطن - الرياض

هنّأ وزير التعليم حمد آل الشيخ المملكة بأكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث حصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي.

وقال وزير التعليم: وطنٌ طموح وخطواتنا واثقةٌ نحو التغيير .. هنيئاً لوطننا قيادةً وشعباً المرتبة “٢٦” في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مباشرة من سمو سيدي ولي العهد من أجل مستقبل زاهر.

وحقّقت المملكة أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD ، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة 7 من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

يُذكر أن المملكة أُدرجت رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.