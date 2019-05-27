وصيف الكونفيدرالية مطلوب في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب التوغولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي أداءً أكثر من رائع مع فريقه وبالأخص في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلى الرغم من خسارة فريق نهضة بركان لبطولة كأس الكونفيدرالية بالأمس لمصلحة نادي الزمالك المصري، لكن لابا كودجو مطلوب في العديد من الأندية والدوريات العربية.

وذكرت تقارير صحفية، أن نادي الاتفاق يفكر في التعاقد مع لابا كودجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سيدخل الاتفاق في منافسة مع نادي الزمالك المصري لضم المهاجم التوغولي خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الاتفاق لتدعيم صفوفه بصفقات قوية وذلك من أجل تقديم موسم جيد في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة المقبلة.

وسجل لابا كودجو حتى الآن 18 هدفًا في الدوري المغربي بالموسم الجاري مع نادي نهضة بركان.

ويذكر أن لابا كودجو كان أحرز هدف الفوز لـ نهضة بركان في شباك فريق الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية والذي أُقيم في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.