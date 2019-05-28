وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للاستثمار

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير تطوير الأعمال الصناعية.

. كبير موظفي العلاقات العامة.

. محلل أعمال تقنية المعلومات.

. محلل الأداء.

. مدير تطوير الأعمال السياحة.

. محلل تطوير أعمال الطاقة المتجددة.

. مدير تطوير الأعمال الناشئة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2019م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)