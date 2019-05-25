وظائف إدارية شاغرة في جمعية ساعد الخيرية بعرعر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية ساعد الخيرية بعرعر عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، خبرة في مجال ومهام وأنشطة الوظيفة، استخدام برامج الحاسب الآلي الخاصة بالمحاسبة.

– سكرتير: درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص السكرتارية، خبرة في مجال السكرتارية لا تقل عن سنتين، إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

– مشرف برامج ومشاريع: شهادة جامعية، الإلمام بالحسب الآلي، يفضل من لديه خبرة بإدارة البرامج والمشاريع.

وأوضحت الجمعية أن بداية التقديم يوم الأحد الموافق 21 رمضان 1440هـ، ولمدة أسبوع، وترسل الطلبات في ملف (pdf) على البريد التالي: ([email protected]).