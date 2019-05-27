وظائف إدارية شاغرة في ساعد الخيرية

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية ساعد الخيرية في عرعر، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، ومن بينها محاسب: سعودي الجنسية، ومن سكان مدينة عرعر، ولائق طبياً، والتفرغ التام للعمل، اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الدوري، كما أن العمل على فترتين.

وأوضحت الجمعية، أنها تحتاج إلى سكرتير: سعودي الجنسية، ومؤهل بكالوريوس أو دبلوم سكرتارية، خبرة لا تقل في مجال السكرتارية لا تقل عن سنة، إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي، مشرف برامج ومشاريع.

ويتم التقديم من خلال التواصل مع الجمعية وإرسال السيرة الذاتية عبر البريد: [email protected]