وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة موبايلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تطوير مشاريع البناء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي تصميم المباني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2019م.

وأفادت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)