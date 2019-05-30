وظائف شاغرة في مجموعة البحري بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- ضمان الجودة والامتثال (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو الهندسة الصناعية).

. مدير ثاني الحسابات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو ما يعادلها.

. تنفيذي مبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. أخصائي الزكاة والضرائب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)