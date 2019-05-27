وظائف شاغرة للسعوديين في مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، ولا يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي خدمات الطوارئ الطبية: درجة البكالوريوس في تخصص طب الطوارئ.

. فني تعقيم: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، التعقيم).

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مايو 2019م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)