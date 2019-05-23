وظائف شاغرة للسعوديين في مصرف الراجحي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي وفروعه في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي فرع التوسع والجودة.

. كبير موظفي فرع التطوير المصرفي والدعم.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).