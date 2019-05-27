وظائف شاغرة للمعيدين في جامعة الملك عبدالعزيز

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد) لقسم هندسة الطيران في تخصص (هندسة الطيران) طلاب عدد (2)، للعام الدراسي 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص هندسة الطيران من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًّا.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– ألا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم هندسة الطيران بمبنى رقم 40، غرفة رقم (24D25)، أو على ص. ب: 80204 جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك من تاريخ 1440/10/06هـ وحتى 1440/10/20هـ، خلال الدوام الرسمي.