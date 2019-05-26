وظائف شاغر للمعيدين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد) لقسم الهندسة المدنية، في تخصص (الهندسة المدنية/ هندسة موارد المياه) طلاب عدد (1)، وتخصص (هندسة الإنشاءات/ تحليل إنشاءات وتطبيقاتها على المنشآت الحديدية) طلاب عدد (1)، وتخصص (هندسة تصميم وتشييد الطرق) طلاب عدد (1)، للعام الدراسي 1441/ 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص هندسة مدنية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًّا.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن يكون حاصلًا على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– ألا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب سكرتارية رئيس قسم الهندسة المدنية بمبنى كلية الهندسة رقم 40 أ- غرفة رقم 44 ت24، أو على العنوان البريدي ص. ب: 80204 جدة 21589 أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك من تاريخ 1440/10/6هـ حتى 1440/12/4هـ، خلال الدوام الرسمي.