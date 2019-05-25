وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. طبيب أسنان أطفال.

. طبيب أسنان عام.

. أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين.

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)