وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثاني العلاج الطبيعي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

. أخصائي ثاني العلاقات العامة والتعاون: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، إدارة الأعمال، التسويق، التصميم الجرافيكي)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).