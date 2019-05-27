وظائف صحية وهندسية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف صحية وهندسية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/05/27
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثاني العلاج الطبيعي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

. مهندس أول أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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