وظائف فنية وإدارية شاغرة في القوات الجوية الملكية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (5) وظائف فنية وإدارية شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، للعمل في القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك وفق التخصصات التالية:

. تحليل نظام الجودة- هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية (عدد وظيفتين).

. أخصائي إدارة تموين- هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية.

. أخصائي محاسبة- إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة.

. استشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية- هيئة إدارة القوات الجوية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم حضوريًّا في مكتب سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/ هيئة إدارة القوات الجوية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1440/10/6هـ ويستمر تاريخ 1440/10/17هـ.

وللاستفسارات يمكن التواصل عن طريق الهاتف رقم (0114769777) تحويلة (41506-41528).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)