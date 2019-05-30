وظائف قيادية شاغرة لدى فروع مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرفايع، ورفحاء.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير فرع (الرفايع).

. مدير فرع (رفحاء).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)