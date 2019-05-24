وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الجبيل

وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الجبيل

2019/05/24
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1825
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثالث- الأنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. عالم- الأنابيب: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء، علوم المواد، البوليمرات)، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس ثالث- التطبيقات والدعم الفني: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم