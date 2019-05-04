وفاة 6 شبان في حادث مروع على طريق رفحاء – حائل

المواطن - رفحاء

توفي ٦ سعوديين في حادث تصادم مفجع صباح أمس السبت على طريق رفحاء – عرعر الدولي ( بالقرب من مفرق هجرة قيصومة فيحان ).

وأوضح مساعد غالي العنزي مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشمالية أن ثلاث فرق اسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مركز اسعاف رفحاء باشرت الحادث بعد بلاغ ورد من مواطن لغرفة العمليات الساعة 00:25 ص ، وكان وصول اول فرقة اسعافية الساعة 00:36 ص .

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة ونقل جثامين الوفيات الى مستشفى رفحاء العام . وأهاب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وربط حزام الأمان وعدم السرعة او الانشغال باستخدام الجوال او غيره .