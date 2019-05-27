وكالة شؤون المسجد النبوي توزع وجبات السحور على الزائرات

المواطن - المدينة المنورة

وزعت الإدارة العامة النسائية، ممثلةً بإدارة الخدمات النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وجبات السحور وعبوات الماء البارد لزائرات المسجد النبوي، وذلك ضمن مبادرة (رحماء بينهم).

وأوضحت مديرة الخدمات النسائية، سميرة بنت لافي المولد، أن تنفيذ هذه المبادرات تأتي تفعيلًا لمبادرة القيم والأخلاق “خير أمة” التي وجه بها أمير منطقة المدينة المنورة تعزيزًا لقيم الرحمة.

وأضافت المولد أن الإدارة أولت اهتمامًا خاصًّا لذوي القدرات الخاصة وكبيرات السن عن طريق توفير الكراسي المتحركة تلبيةً لاحتياجاتهن، مؤكدةً أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.