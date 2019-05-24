وكيل هيئة الأمر بالمعروف: لدينا مشروع يتعلق برخصة العمل الميداني

المواطن - الرياض

أكد وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه، عبدالرحمن الجهني، أن هناك مبادرة لتطوير وتعزيز العمل الميداني لمواكبة رؤية 2030 وفقًا لمبادئ الشريعة والنظام.

وأضاف الجهني، في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030″، على قناة روتانا خليجية، أن استثناء أعضاء الهيئة من لائحة الإيفاد قرار يدل على عناية الدولة الكبيرة بالهيئة، موضحًا أن الدبلوم التأهيلي لمدة عام دراسي إلزامية لأي عضو جديد تم قبوله للعمل بالهيئة.

وكشف: لدينا مشروع يتعلق برخصة العمل الميداني يهدف لإعداد معايير معينة لاختيار أعضاء هيئة الرئاسة، ومبادرتنا الأولى كانت مؤتمر (منهج السلف الصالح) لتصحيح كثير من المفاهيم عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.