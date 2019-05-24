وليد سليمان سلاح الأهلي المصري للتتويج بالدوري

المواطن - محمد سمعه

سيعتمد النادي الأهلي المصري، بقيادة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، على نجم الفريق الأوحد وليد سليمان من أجل التتويج بلقب الدوري المصري موسم 2018- 2019 للمرة الحادية والأربعين في تاريخ المارد الأحمر.

ويذكر أن غياب وليد سليمان عن النادي الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة كلّف النادي الأهلي توديع دوري أبطال إفريقيا لعام 2019 من دور ربع النهائي على يد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بجانب الخسارة من نادي بيراميدز في الدوري المصري.

وليد سليمان صاحب الرصيد الأكبر من الخبرات:

وسيعتمد لاسارتي في آخر مباراتين في الدوري المصري على وليد سليمان؛ كونه اللاعب صاحب الخبرات في فريق الأهلي، بالإضافة لتتويجه بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية مع المارد الأحمر.

وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيرّي المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم قرر استدعاء اللاعب وليد سليمان للقائمة الأولية للمنتخب المصري، من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق في الحادي والعشرين من شهر يونيو المقبل في جمهورية مصر العربية.

عودة للمشاركة الدولية بعد اعتزال قصير:

ويأتي استدعاء وليد سليمان للمشاركة مع المنتخب المصري بعد فترة قصيرة أعلن فيها نجم الأهلي اعتزاله اللعب دوليًّا ثم عودته مرة أخرى عن قراره لتمثيل منتخب الفراعنة.

وشارك وليد سليمان مع الأهلي يوم الأربعاء الماضي ضد النادي الإسماعيلي في الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

وسبق للاعب وليد سليمان الفوز بلقب الدوري المصري مع الأهلي في أربع مناسبات والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2012 و2013، بالإضافة للفوز بلقب كأس مصر في عام 2017 على حساب النادي المصري البورسعيدي.