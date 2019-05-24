ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

2019/05/24
الساعة 3:24 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1855
0
طباعة
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، معالي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
فيما حضر من الجانب السوداني، معالي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم