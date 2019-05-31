يزيد البكر على بُعد خطوة من الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم نادي الفيصلي يزيد البكر قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واتفق النادي الأهلي مع إدارة الفيصلي على التعاقد مع المدافع الأيمن يزيد البكر بعقد يمتد لثلاثة مواسم على أن يتم التوقيع النهائي، مساء اليوم الجمعة أو يوم غد السبت، وذلك وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

ولعب يزيد البكر صاحب الـ23 عامًا في نادي الزلفي، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في عام 2017، وتألق بين صفوفه ليخطف أنظار العديد من الأندية قبل أن ينجح الأهلي في ضمه.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع خالد البركة قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، لتدعيم الجبهة اليسرى في الراقي.

وتأمل الإدارة الأهلاوية تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين في الموسم الرياضي الجديد، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد تراجع مستوى الراقي هذا الموسم.